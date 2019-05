Brutta avventura oggi per una cercatrice di funghi ultra 80enne residente nel canton Vaud. La donna stava percorrendo i boschi friburghesi quando è caduta, ritrovandosi impossibilitata a muoversi.

Alle 08.15 è però riuscita a lanciare l'allarme con il cellulare, fornendo indicazioni di massima sulla zona in cui si trovava, riferisce la polizia cantonale. Alle 09.20 un elicottero della Rega ha localizzato la donna ai bordi di un bosco a nord di Châtel-St-Denis (FR).

Ritrovata indebolita e in fase di ipotermia, l'anziana è stata ricoverata in ospedale. La sua vita non è in pericolo, precisano le forze dell'ordine.

