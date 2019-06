Un ciclista è rimasto gravemente ferito ieri a Broc (FR) dopo essere stato investito da un camion in prossimità di un cantiere. Il 51enne, che era in sella ad una bici elettrica lenta, è stato portato in ospedale.

La strada Broc-Charmey, nel distretto della Gruyère, è rimasta chiusa alla circolazione per più di due ore, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.

Un'inchiesta per chiarire i fatti è stata avviata. Secondo i primi accertamenti l'episodio è avvenuto mentre il mezzo pesante era intento a fare manovra.

