Il comune friburghese di Belmont-Broye ha tolto l'acqua potabile alla frazione di Domdidier dopo che è stato reperito un fungicida in quantità eccessiva. Già da un mese gli abitanti sono riforniti tramite altre reti. E il problema non riguarda solo questo villaggio.

La notizia sulla scoperta del fungicida, data oggi dal quotidiano friburghese "La Liberté", è stata confermata a Keystone-ATS da Olivier Pochon, municipale responsabile del dicastero acque.

La sostanza rilevata è il clorotalonil, autorizzata dagli anni '70 nelle colture di cereali e ortaggi, della vigna e delle piante ornamentali ma che sarà presto vietata per la sua pericolosità per la salute.

"Fatte salve possibili opposizioni", a partire dall'inizio del prossimo autunno i pesticidi contenenti clorotalonil non potranno più essere impiegati in Svizzera, scrive sul suo sito web l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria.

Il problema - spiega Pochon - non riguarda soltanto Domdidier, villaggio di circa 3000 abitanti della Broye friburghese, tra il lago di Morat e Payerne: "Test sono in corso altrove, in altri cantoni".

Il Cantone si interessa alla sostanza in questione già da un po' di tempo, rammenta "La Liberté", e si è dotato di un apparecchio per effettuare le analisi. In attesa che la sua metodologia sia convalidata, invia tuttavia i risultati nel canton Ginevra.

