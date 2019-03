In seguito a un guasto in un impianto per la produzione di biogas, nelle scorse settimane 50 metri cubi di colaticcio sono finiti in un ruscello a Seedorf, nel canton Friburgo, provocando la moria di oltre 500 pesci.

La contaminazione si è estesa dal torrente La Sonnaz, sino al Schiffenensee, lago artificiale lungo il corso della Sarine a valle del capoluogo cantonale. L'incidente è avvenuto la notte tra l'11 e il 12 marzo, ma l'allarme è stato dato solo l'indomani. Dato che il liquame è solubile in acqua, i vari specialisti dei servizi cantonali accorsi sul posto non hanno potuto fare molto per contenere l'inquinamento, indica l'Ufficio dell'ambiente friburghese in una nota.

Stando al comunicato, la moria di pesci è stimata al 100% in località di Autafond, all'80% a Belfaux e al 50% nel lago artificiale. Inoltre, l'ecosistema del ruscello, La Sonnaz, e della Sarine hanno sofferto, scrivono le autorità. Un ufficio specializzato dovrà valutare le conseguenze finanziarie per la piscicoltura presente a Belfaux. Il responsabile dell'inquinamento sarà denunciato.

