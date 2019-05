Un detenuto di 20 anni custodito nella prigione centrale di Friburgo è stato ricoverato ieri in serata con un elicottero della Rega in una clinica specializzata di Ginevra a causa di una forte intossicazione da fumo sprigionatosi da un incendio divampato in una cella.

La sua vita, secondo una nota odierna delle autorità, non è in pericolo.

Quando i pompieri sono intervenuti, gli addetti del carcere erano già riusciti a domare le fiamme. Venticinque detenuti sono stati allontanati dalle celle per consentire l'areazione dei locali invasi dal fumo. Non si segnalano danni di rilievo, ad eccezione dei mobili della cella da cui è partito l'incendio. Sul caso è stata aperta un'indagine.

