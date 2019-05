Un incendio ha devastato parte di una fattoria nelle prime ore di stamane a Sâles, nel distretto friburghese della Gruyère. Un 91enne ha potuto essere tratto in salvo.

In una nota, la polizia cantonale scrive di essere stata allertata verso la 1.45. Arrivati sul posto, gli agenti hanno constatato che la stalla della fattoria era in preda alle fiamme. L'unico abitante della casa attigua, il 91enne, che stava ancora dormendo, ha potuto essere prelevato dalla finestra della sua camera, situata al pianterreno, ed è stato assistito da un vicino.

Per spegnere le fiamme sono intervenuti 50 uomini di cinque diversi corpi di pompieri. Le 30 giovenche e i quattro vitelli che costituivano il bestiame della fattoria sono stati salvati. La stalla è andata completamente distrutta, mentre l'abitazione è rimasta danneggiata. L'ammontare dei danni non è ancora stato valutato. Per chiarire le cause del sinistro è stata aperta un'inchiesta.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !