Concentrazioni significative di metano e di CO2 sono state rilevate nei pressi di una vecchia discarica a Botterens (FR). Per evitare eventuali incidenti futuri - la presenza dei gas potrebbe causare esplosioni o asfissia - sono stati affissi cartelli di segnalazione.

La popolazione non corre alcun pericolo, indicano oggi le autorità cantonali friburghesi in una nota. L'ex discarica si trova in località Villarbeney, nel territorio del comune di Botterens. Il sito è stato gestito tra il 1971 e il 1979 dalla città di Bulle e contiene 24'000 m3 di rifiuti urbani e artigianali.

Uno studio di ingegneria è stato di recente incaricato dalle autorità regionali della Gruyère di misurare le esalazioni di gas provenienti dalla discarica in tutte le camere delle canalizzazioni sotterranee (in particolare acque chiare e acque reflue) sopra e vicino alla discarica, nonché nell'aria all'interno dei locali interrati di tre case vicine.

Le concentrazioni di metano (CH4) sono a rischio di esplosione, mentre quelle di CO2 possono provocare asfissia. Sono quindi state adottate immediatamente misure di sicurezza, precisano le autorità nella nota. In ogni caso, la formazione di anidride carbonica e di metano è un processo normale nel degrado dei rifiuti domestici nelle discariche. Un progetto di bonifica della vecchia discarica è già stato avviato: i lavori sono resi necessari dall'ammonio (anch'esso sviluppato dai rifiuti) che cola nel lago della Gruyère.

