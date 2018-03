Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 febbraio 2018 16.10

Un uomo di 37 anni è morto ieri pomeriggio a seguito di un incidente del lavoro su un cantiere a Vuisternens-devant-Romont (FR). L'uomo è stato travolto da pannelli per casseforme mal fissati a una gru.

Il materiale si è staccato mentre la gru era in movimento. La vittima, gravemente ferita è stata trasportata in elicottero al centro ospedaliero universitario vodese (CHUV), dove è deceduta poche ore più tardi. Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause dell'accaduto, precisa la polizia cantonale.

