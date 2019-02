La prima edizione delle Giornate svizzere della sicurezza informatica (Swiss Cyber Security Days, SCSD) ha attirato oltre 2200 visitatori al Forum Fribourg, a Granges-Paccot (FR).

Durante l'evento è stata evidenziata "la crescente minaccia di attacchi informatici". Alla manifestazione, che ha richiamato anche molti non addetti ai lavori, hanno partecipato una sessantina di personalità internazionali e nazionali del mondo politico, economico e accademico.

L'evento è riuscito a gettare un ponte sul "cyberröstigraben" riunendo grandi imprese, PMI, autorità, specialisti e rappresentanti delle autorità politiche svizzere e estere, hanno detto gli organizzatori.

Gli argomenti non sono mancati: situazione informatica in Svizzera, pirateria su veicoli, rischi delle smart city e influenza del dark web. Quest'ultimo tema, trattato dallo specialista danese Hans Ulrik Staehr, direttore dell'azienda MarketScape, ha quasi riempito la grande sala per conferenze.

Tra i relatori di fama internazionale anche l'esperto russo di sicurezza informatica Eugene Kaspersky, cofondatore e CEO di Kaspersky Lab, che ha presentato l'attuale situazione sul fronte delle minacce informatiche. Kaspersky Lab, che l'anno scorso ha trasferito parte delle sue attività a Zurigo, è il più grande fornitore privato al mondo di soluzioni di protezione IT e di sicurezza informatica.

Per quanto riguarda la partecipazione, il fondatore e direttore dei Swiss Cyber Security Days, Béat Kunz, ha tratto un bilancio molto positivo: "Le nostre aspettative sono state superate e i primi riscontri da parte di visitatori ed espositori sono stati molto incoraggianti". Visto il successo, gli organizzatori hanno deciso di riproporre l'evento nel 2020. La prossima edizione si svolgerà il 12 e 13 febbraio, sempre a Granges-Paccot.

