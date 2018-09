Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

20 settembre 2018 - 19:58

Circa 1500 persone, secondo gli organizzatori, hanno manifestato oggi pomeriggio a Friburgo contro il progetto di riforma della Cassa di previdenza del personale dello Stato (CPPEF).

La dimostrazione era organizzata dal Sindacato dei servizi pubblici (VPOD/SSP) e dalla Federazione delle associazioni del personale del servizio pubblico (FEDE).

Le due organizzazioni temono un calo delle rendite attorno al 20% in media. Secondo loro, le soluzioni presentate nel progetto renderebbero impossibile andare in pensione anticipatamente. Il sindacato respinge inoltre l'idea che sia solo il personale a fare degli sforzi per risanare la cassa.

