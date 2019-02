Uno sci-escursionista di 52 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga ieri pomeriggio nelle prealpi friburghesi. Era stato trasportato in condizioni critiche in elicottero all'Inselspital di Berna, dove è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Secondo un comunicato odierno della polizia cantonale friburghese, è stato lo stesso sciatore a provocare il distacco della massa di neve che lo ha poi trascinato per 600 metri. L'incidente è avvenuto sotto la vetta del Märe (2090 m), al confine con il canton Berna, nel territorio del comune di Plaffeien (FR).

L'uomo, accompagnato da un 54enne e da una sedicenne, era in testa al gruppo. Le altre due persone non sono state portate via dalla slavina e sono rimaste illese.

La Guardia aerea svizzera (REGA) e gli uomini delle stazioni di soccorso di Schwarzsee e Jaun sono giunti rapidamente sul posto, ma quando hanno liberato il 52enne dalla neve l'uomo era già in condizioni critiche.

