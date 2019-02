La polizia e il Ministero pubblico friburghese hanno smantellato un vasto traffico di eroina, arrestando nel corso degli ultimi mesi quattro persone. Sono accusate di aver smerciato diversi chili di questo stupefacente nel capoluogo cantonale.

Le quattro persone fermate sono state tutte poste in detenzione preventiva, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale friburghese.

Nel luglio 2018, gli inquirenti hanno cominciato ad indagare su tre presunti trafficanti di eroina, due portoghesi di 34 e 43 anni nonché uno svizzero 39enne, domiciliato nel canton Friburgo. I tre si rifornivano di droga nel canton Ginevra, per poi spacciarla nella città di Friburgo.

Le indagini hanno in seguito consentito di scoprire il coinvolgimento di un'altra persona, una cittadina svizzera di 67 anni domiciliata nel canton Berna, che procurava l'eroina non solo ai trafficanti ma anche a una ventina di consumatori friburghesi. La donna avrebbe venduto diversi chili di droga nel corso degli ultimi anni per un ammontare di 328'000 franchi.

Durante i fermi delle quattro persone avvenuti nell'autunno scorso in modo scaglionato, sono stati confiscati anche 80 grammi di eroina. Complessivamente sono 25 le persone denunciate all'autorità competente per infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line