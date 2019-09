Una persona muore in un incendio a Romont, nel cantone di Friburgo

Una persona è morta questa mattina in un incendio scoppiato in un appartamento mansardato nella città vecchia di Romont (FR). La vittima non è stata ancora identificata, ha comunicato oggi la polizia cantonale friburghese.

Quest'ultima è stata allarmata alle 7.00. Giunta sul posto ha constatato che una parte degli inquilini aveva già lasciato l'edificio e gli altri sono stati fatti uscire a titolo preventivo.

I pompieri sono riusciti velocemente ad avere sotto controllo le fiamme. La persona morta è stata trovata nel suo appartamento.

