Una valanga ha ucciso questo pomeriggio un sci-escursionista nel canton Friburgo, in una zona situata una quindicina di chilometri a sud di Bulle.

Una valanga ha ucciso questo pomeriggio un escursionista con pelli di foca nella zona detta "Les Millets", situata una quindicina di chilometri a sud di Bulle, nel comune friburghese di Haut-Intyamon.

Dai primi elementi risulta che l'uomo, di 59 anni, fosse in escursione da solo e che nella discesa da "Les Millets", cima di 1885 metri, abbia verosimilmente staccato la valanga che lo ha trascinato per circa 800 metri, precisa un comunicato diffuso in serata dalla polizia cantonale friburghese

La centrale della Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) è stata avvertita verso le 16.00 che un uomo domiciliato nella regione non era rientrato da un'escursione con gli sci.

Alle ricerche sul posto hanno partecipato gli specialisti della Rega e una colonna del Soccorso alpino romando (Saro) della stazione di Bulle. La vittima è stata rapidamente rinvenuta sotto la neve, mai i medici hanno solo potuto accertare il decesso.

