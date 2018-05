Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 18.47 30 maggio 2018 - 18:47

Non è finita l'emergenza-frana in Valle Spluga, in provincia di Sondrio.

Ieri pomeriggio circa l'80% dei 5mila metri cubi di terra e roccia che da tempo incombevano, come una spada di Damocle, sull'abitato di San Giacomo Filippo (Sondrio) e la statale 36 è crollato, preceduto da un forte boato e poi da una gigantesca nuvola di polvere che per alcuni interminabili minuti ha avvolto l'intera vallata.

La statale, ovviamente, continua a restare chiusa al traffico e i circa 1500 residenti nelle località turistiche di Madesimo e Campodolcino, compresi una parte dello stesso San Giacomo Filippo, rimangono ancora "prigionieri" della frana.

