Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 giugno 2018 9.48 25 giugno 2018 - 09:48

Dieci persone negli ambienti dell'ultradestra francese sono state arrestate nella notte fra sabato e domenica con l'accusa di "progettare un'azione violenta contro soggetti di religione musulmana". Lo si è appreso da fonti dell'inchiesta.

I 10 sono stati arrestati in diverse regioni, fra cui la Corsica. Il presunto capo dell'organizzazione - formata da persone fra 32 e 69 anni - sarebbe un pensionato della polizia.

Il progetto sarebbe stato costruito attorno a un misterioso gruppuscolo legato all'ultradestra e denominato AFO (Azione delle Forze Operative). I particolari dell'azione che aveva in mente il gruppo non sono chiari ma nel mirino ci sarebbero stati obiettivi "legati all'islam radicale". I componenti "si erano organizzati e strutturati per confezionare e acquisire delle armi", secondo fonti degli inquirenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line