Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 13.36 13 luglio 2018 - 13:36

110'000 agenti tra poliziotti e gendarmi saranno mobilitati in tutta la Francia in occasione di questo fine settimana, tra le celebrazioni della Festa Nazionale e la finale dei Mondiali di calcio.

110'000 agenti tra poliziotti e gendarmi saranno mobilitati in tutta la Francia in occasione di questo fine settimana, tra le celebrazioni della Festa Nazionale del 14 luglio di domani e della finale Francia-Croazia di domenica ai Mondiali di calcio di Russia 2018.

È quanto annunciato dal ministro dell'Interno, Gérard Collomb.

"Mettiamo tutto in atto affinché i francesi possano vivere dei momenti di festa in totale serenità nonostante il contesto di minaccia che rimane ad un livello elevato", ha dichiarato Collomb, in conferenza stampa al ministero dell'Interno di Parigi. Agli agenti, si aggiungeranno 44'000 pompieri.

Schermi, mega-schermi e 'fan zone' verranno allestite in diverse città di Francia, tra cui Parigi. In totale, la partita verrà ritrasmessa in 230 siti pubblici dove è atteso circa un milione di persone.

Intanto, le maglie dei Bleus sono andate esaurite in molti negozi e il gruppo Nike starebbe già preparando la maglia dei Bleus con la seconda stellina della Coppa del Mondo, in caso di vittoria domenica sulla Croazia. Ieri, si è anche tenuta una riunione ad hoc per preparare i festeggiamenti sull'avenue des Champs-Elysées nel giorno del ritorno a casa dei galletti, lunedì prossimo.

Neuer Inhalt Horizontal Line