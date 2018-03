Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 novembre 2012 16.15

Esattamente 90 anni fa, il 18 novembre 1922, moriva a Parigi, a soli 51 anni, per una bronchite mal curata, Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust, lo scrittore saggista e critico letterario francese, autore anzitutto del monumentale "Alla ricerca del tempo perduto", il romanzo scritto tra il 1908-1909 e il 1922 e pubblicato nell'arco di quattordici anni, tra il 1913 e il 1927, con gli ultimi tre volumi editi postumi. Proust venne sepolto nel celebre cimitero parigino del "Père Lachaise". Tutti i manoscritti delle opere letterarie di Proust sono attualmente conservati nella "Bibliothèque nationale de France".

Alla stesura della sua opera principale Proust lavorò durante anni di reclusione volontaria nella sua casa di Boulevard Haussmann, a Parigi. Proust scriveva e rivedeva i suoi testi soprattutto di notte, nella sua camera da letto foderata di sughero per meglio isolarsi dai rumori esterni.

Come accaduto per altri capolavori la Recherche ebbe inizi difficili: il primo volume, "Dalla parte di Swann", fu respinto dall'editore Gallimard, consigliato da André Gide, e Proust lo pubblicò a sue spese con l'editore Grasset nel 1913. Gallimard accettò poi il secondo volume, "All'ombra delle fanciulle in fiore", per il quale Proust ebbe nel 1919 il premio Goncourt. Gli ultimi tre volumi, dei quali non riuscì a completare la revisione delle bozze prima della morte, furono pubblicati postumi a cura del fratello Robert.

