Questo contenuto è stato pubblicato il 10 marzo 2018 12.38 10 marzo 2018 - 12:38

Si è aperto questa mattina a Lille, nel nord della Francia, un congresso cruciale per il Front National, l'estrema destra francese ancora sotto shock per la dura sconfitta alle presidenziali e alle politiche.

In agenda temi essenziali: fra questi il cambio di nome, con Marine Le Pen che annuncerà domani, nel suo intervento di chiusura, la sua proposta.

Non c'è alternativa alla leadership della presidente, ma la sua crisi personale e le evidenti difficoltà mostrate dopo la dura lezione personale impartitale da Emmanuel Macron nel dibattito al secondo turno delle presidenziali, sono sul tavolo. Così come lo svecchiamento dei vertici, l'uscita di personaggi come l'ex braccio destro Florian Philippot e la giovane nipote, molto popolare nel partito, Marion Marechal-Le Pen, e soprattutto la soluzione del caso Jean-Marie.

Il padre di Marine e fondatore del FN, contrario al cambio di nome, ha rinunciato all'attacco frontale che avrebbe sferrato presentandosi, non invitato, al congresso. Ma la sua presenza è sempre ingombrante, soprattutto dopo che nelle aule di tribunale ha avuto conferma della sua carica di presidente onorario.

