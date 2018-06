Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 19.26 27 giugno 2018 - 19:26

I macellai e salumieri di Francia si appellano allo Stato per ottenere una protezione dinanzi ai ripetuti attacchi di militanti vegani contro la loro attività commerciale.

In particolare, in una lettera datata 22 giugno, la Confederazione dei macellai, salumieri e affini (Cfbct) si rivolge al ministro dell'Interno, Gérard Collomb, per denunciare il moltiplicarsi di "violenze" e "intimidazioni" e chiedere una protezione della polizia.

"Contiamo sui vostri servizi e sul sostegno dell'insieme del governo affinché cessino, il più presto possibile, le violenze fisiche, verbali, morali" subite dagli addetti di categoria, si legge nella missiva firmata dal presidente della Cfbct, Jean-François Guihard e ripresa oggi dal Figaro online.

I 18'000 macellai e salumieri attivi oggi nel Paese si dicono inoltre "preoccupati" per le "conseguenze dell'eccessiva mediatizzazione dello stile di vita vegano", riferisce un responsabile di settore citato dal giornale, dicendosi "scioccato" che parte della popolazione "voglia imporre all'immensa maggioranza il suo stile di vita per non dire la sua ideologia".

Tra gli episodi evocati nell'articolo, tra l'altro, sette macellerie cosparse di sangue finto lo scorso aprile nel nord del Paese, ma anche vetrine infrante e scritte ostili sulle vetrine dei negozi.

Neuer Inhalt Horizontal Line