Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 13.22 17 maggio 2018 - 13:22

Fra le polemiche è stata approvata in nottata, dall'Assemblea nazionale francese, la legge sulle violenze sessuali e sessiste.

Alla fine, dopo un dibattito durato mesi, non è stata inserita la norma che prevedeva il reato automatico di "stupro" per qualsiasi rapporto completo con un minore di 15 anni. Di fatto, non viene introdotta un'età minima per il consenso ad un rapporto sessuale.

Il testo, approvato con 115 voti favorevoli, 29 contrari e 25 astensioni passa ora al Senato. Nel mirino delle critiche la ministra della Famiglia Marlene Schiappa, che ha abbandonato l'intenzione iniziale di instaurare la "presunzione di non consenso" per tutti i rapporti con penetrazione con minore di 15 anni.

Tale norma, alla quale il governo ha rinunciato nel timore di una censura costituzionale, era stata auspicata da associazioni per la difesa dei diritti delle donne e dei bambini dopo alcuni recenti casi di bambine di 11 anni considerate dalla giustizia come "consenzienti".

