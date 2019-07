Il traffico ferroviario dei treni Thalys ed Eurostar è stato interrotto per circa due ore sia in arrivo che in partenza alla Gare du Nord di Parigi, a causa di un problema di "alimentazione elettrica" (foto d'archivio)

Il traffico dei treni Thalys ed Eurostar in arrivo e in partenza dalla stazione Gare du Nord di Parigi sta "progressivamente" riprendendo, dopo una breve interruzione, questa mattina, dalle 10:45, dovuta ad un problema nel sistema di alimentazione elettrica.

È quanto riferiscono fonti della Sncf, la compagnia ferroviaria francese, partner di Thalys ed Eurostar, i due consorzi di treni ad alta velocità che collegano la capitale della Francia ad altre grandi metropoli nordeuropee, come Londra, Bruxelles, Colonia o Amsterdam.

La situazione sta progressivamente tornando alla normalità anche per quanto riguarda i collegamenti nazionali, aggiungono le fonti. Sncf non si sbilancia sulle possibili cause del guasto, forse legato ad "un cavo elettrico sotterraneo che ha preso fuoco". Su Twitter, un responsabile di Eurostar aveva evocato "l'esplosione di un cavo della catenaria", informazione non confermata da Sncf.

