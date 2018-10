Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 ottobre 2018 10.34 03 ottobre 2018 - 10:34

Redoine Faid, l'uomo più ricercato di Francia, in fuga da tre mesi dopo la sua evasione spettacolare in elicottero dal carcere di Réau, è stato catturato nella notte in un appartamento nel dipartimento dell'Oise, non lontano da Parigi.

L'uomo, 46 anni, pluricondannato per rapine, era, tra l'altro, con il fratello e i due nipoti, fermati anche loro.

Il celebre rapinatore francese è stato arrestato stanotte a Creil, a nord di Parigi, hanno reso noto fonti della polizia. Altri tre uomini sono stati arrestati, fra cui uno dei suoi fratelli. Nell'operazione sono state scoperte diverse armi.

Redoine Faid era l'uomo più ricercato di Francia. Ad aprile era stato condannato a 25 anni di carcere per aver organizzato una rapina nel 2010 che costò la vita a una poliziotta.

Il primo di luglio, in pochi minuti, evase dalla prigione di Réau, vicino a Melun, a sud-est della capitale, aiutato da un commando armato che aveva preso in ostaggio un pilota di elicottero costringendolo a decollare.

Due uomini con passamontagna e fasce della polizia al braccio, armati di mitra, saltarono fuori dal velivolo che sorvolava il cortile del penitenziario. Dopo aver neutralizzato diverse porte e lanciato fumogeni, raggiunsero Redoine Faid in parlatorio.

Il 24 luglio, ricercato dalla polizia, fu rintracciato in un parcheggio ma riuscì a far perdere le sue tracce.

Soprannominato "il re delle evasioni", Faid era già scappato il 13 aprile 2013 dal carcere di Lille, nel nord della Francia, prendendo in ostaggio 4 secondini che usò come scudi umani per uscire. In quel caso fu ritrovato e arrestato sei settimane più tardi.

Neuer Inhalt Horizontal Line