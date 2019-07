L'inchiesta interna del parlamento francese sulle spese di François De Rugy ai tempi in cui era presidente dell'Assemblea Nazionale conclude che quest'ultimo non ha commesso nessuna particolare "irregolarità".

Le accuse erano state mosse dal sito di informazione Mediapart su cene da Nababbo tra aragoste giganti e Champagne. Gli inquirenti interni hanno tuttavia 'pizzicato' tre cene con amici e famigliari che De Rugy potrà rimborsare.

Denunciate nei giorni scorsi dal giornale Mediapart, nove altre cene all'Hotel de Lassay con giornalisti, universitari, o rappresentanti del mondo della cultura - in gran parte conoscenze della moglie Severine de Rugy - non vanno invece ritenute come cene "private", ma legate all'esercizio delle sue funzioni in parlamento. Per giunta, il segretariato generale dell'Assemblea sottolinea che a tavola non c'erano particolari "prodotti di lusso", anche se le foto di quelle aragoste giganti accompagnate da vini pregiatissimi della riserva parlamentare hanno fatto il giro dei social.

Travolto dal cosiddetto 'aragostagate', François De Rugy si è dimesso nei giorni scorsi dal suo posto di ministro della Transizione ecologica, un incarico che aveva assunto poco meno di un anno fa, dopo quello all'Assemblea Nazionale.

