Questo contenuto è stato pubblicato il 17 maggio 2018 15.42 17 maggio 2018 - 15:42

Caccia all'uomo in Bretagna e in tutto il nord della Francia dopo l'evasione, ieri mattina, di un detenuto dal carcere di Brest, un giovane schedato fra gli "S", le segnalazioni di rischio radicalizzazione (foto simbolica d'archivio).

Uno dei complici di Anthony Pondaven, 21 anni, si è costituito oggi. La polizia setaccia la città e non smobilita i posti di blocco in vigore da quando il giovane, approfittando di un trasferimento all'ospedale per asseriti problemi sanitari, è scappato approfittando di un'auto con due complici che lo stava aspettando in strada.

Un migliaio di agenti sono impegnati nell'operazione. In evidente difficoltà dopo essersi reso conto della gravità dei fatti, il conducente e proprietario della Peugeot utilizzata per la fuga si è costituito ieri sera. Ha 20 anni ed è sotto interrogatorio.

L'evaso, più volte nei guai con la giustizia per criminalità comune, era finito schedato per la sua conversione all'islam, la pratica di una fede rigorosa e un cambiamento evidente nelle abitudini.

Mai è stato però condannato per fatti di terrorismo o di apologia di terrorismo. Pondaven era in carcere dal 13 novembre per furto in un deposito, che aveva scalato dall'esterno. La sua uscita dal carcere era prevista per luglio.

