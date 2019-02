Una donna e un bambino sono morti ieri sera in un incendio avvenuto a Lione dopo un'esplosione. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali le cause non sono ancora state appurate. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto in una panetteria al piano terra di un edificio.

