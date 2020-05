Dopo essere rimasti chiusi in casa 55 giorni per il lockdown, i francesi - grazie anche alla giornata di sole che splende su tutto il Paese - sono ripartiti in questo fine settimana verso le spiagge riaperte, le località di montagna, i boschi e i siti turistici.

Nel primo week-end di riapertura, hanno riaperto località come il Mont Saint-Michel o la cattedrale di Chartres, anche se fino ad inizio giugno le regole della fase 2 consentono di avventurarsi ad un massimo di 100 km dal proprio domicilio.

Non ci sono al momento allerte particolari su un aumento dei contagi, anche se un primo bilancio sarà possibile soltanto fra un paio di settimane. E soltanto allora potrà essere escluso l'inizio di una temutissima seconda ondata del Coronavirus.

Molti i francesi che si sono ritrovati - a debita distanza l'uno dall'altro - sulle spiagge sia del Mediterraneo, sia dell'Atlantico che della Manica, anche se sono consentite solo attività "dinamiche", quindi escluso distendersi a prendere il sole o fare pic-nic.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet