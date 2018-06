Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 16.39 06 giugno 2018 - 16:39

Marion Maréchal supera la zia Marine Le Pen: secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Elabe per Bfm-Tv, il 34% dei francesi ritiene che Marion sia meglio piazzata della zia (17%) per la candidatura alle elezioni presidenziali del 2022.

I militanti del Rassemblement National (l'ex Front National che ha di recente cambiato nome) restano invece legati all'attuale leader quarantanovenne: il 52% ritiene infatti che Marine Le Pen sia in una migliore posizione per affrontare la corsa all'Eliseo del 2022, contro il 44% per Marion, che ha il mese scorso ha annunciato di non voler più utilizzare il suo secondo cognome Le Pen.

