Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 ottobre 2018 14.56 14 ottobre 2018 - 14:56

L'Ena, la prestigiosa superscuola dell'élite dello stato francese, rischia di chiudere con i conti in rosso. Nell'immagine d'archivio una veduta aerea di Parigi.

L'Ena, la prestigiosa superscuola dell'élite dello stato francese (Ecole Nationale d'Administration), rischia di chiudere con i conti in rosso.

Documenti contabili consultati da Le Parisien rivelano uno stato finanziario disastroso per la "Grande Ecole" che ha formato, fra gli altri, Emmanuel Macron, François Hollande, Jacques Chirac e Valery Giscard d'Estaing, per rimanere soltanto ai capi di stato.

Creata nel 1945 per democratizzare l'accesso ai vertici dello stato, l'Ena presenta un deficit di 2,8 milioni di euro su un bilancio di 40,8 milioni. "A questo ritmo - spiega Agnes Verdier-Molinié, direttrice del Think tank iFrap - l'Ena in 4 anni sarà fallita".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano