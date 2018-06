Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 14.35 01 giugno 2018 - 14:35

Il Front National di Marine Le Pen si appresta a cambiare nome e a diventare il 'Rassemblement National' (Rn), mantenendo tuttavia la fiamma tricolore nel suo simbolo.

Proposto da Le Pen nel congresso dello scorso marzo, il nuovo nome punta a dare una nuova immagine al partito di estrema destra noto per lungo tempo in tutta Europa per le sue posizioni razziste e antisemite. Consultati via posta dal 9 maggio scorso, i tesserati dovrebbero adottarlo, salvo clamorose sorprese, entro questa sera, in occasione del consiglio nazionale del partito a Lione.

All'inizio, i militanti erano divisi sulla scelta di cambiare ma nell'ultimo congresso, il 10 e 11 marzo a Lille, sono "stati rassicurati dal fatto che si sia voluta mantenere la fiamma e la parola National", spiega un dirigente del partito citato da 20Minutes. Second Sébastien Chenu, tra i deputati del partito francese, il nuovo nome rappresenta "il cambiamento nella continuità".

