Il gallo Maurice, il cui 'chicchirichì' mattutino è divenuto il simbolo delle tradizioni rurali della Francia, potrà continuare a cantare: è la decisione della giustizia francese, che oggi ha respinto la querela dei suoi vicini di casa.

"Maurice ha vinto e i querelanti dovranno versare al proprietario 1000 euro di danni più gli interessi", ha dichiarato Julien Papineau, l'avvocato della difesa, dopo la decisione del tribunale di Rochefort, nel sud-ovest della Francia. Da parte sua, la proprietaria del gallo, Corinne Fesseau, ha esultato per quella che considera "una vittoria per tutte le persone nella mia stessa situazione. Spero che questo possa fare giurisprudenza anche per loro".

Articolo sul New York Times, T-shirt 'Let me sing' (Lasciatemi cantare), petizione per 'Salvare Murice' (con 140'000 firme), il gallo di Saint-Pierre d'Oléron era divenuto nelle ultime settimane una sorta di simbolo della ruralità francese minacciata dalla modernità. Secondo i giudici, il suo canto non può rientrare nella categoria giuridica degli schiamazzi o dell'inquinamento acustico. Così Maurice potrà continuare a cantare, con buona pace di tutti coloro che volevano metterlo a tacere.

