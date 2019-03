In Francia il 19/o atto della protesta dei gilet gialli si è svolto quasi ovunque in un clima tranquillo.

Dopo la tempesta di sabato scorso, torna la calma. Il 19/o atto della protesta dei gilet gialli, con le nuove disposizioni impartite alla polizia e i nuovi vertici nominati alla prefettura di Parigi, si è svolto quasi ovunque in un clima tranquillo.

Pochi i tafferugli, soprattutto alla fine delle manifestazioni. Soddisfatto il ministro dell'Interno Castaner: "Oggi l'ordine repubblicano è stato mantenuto".

L'elemento di novità più atteso e discusso, quello dei militari dell'antiterrorismo utilizzati per la prima volta in occasione delle manifestazioni, è passato inosservato. I soldati sono stati "invisibili", impiegati di guardia in luoghi fissi e delicati, lontani dai punti di ritrovo dei manifestanti.

Divergenti, alla fine di una giornata dal clima profondamente diverso rispetto a quello di caos e devastazione di una settimana fa, i dati sulla partecipazione: 40'500 in tutta la Francia (in aumento rispetto ai 32'300 di una settimana fa), ma 5000 a Parigi, la metà del "sabato nero" sugli Champs-Elysées.

La giornata era cominciata con qualche preoccupazione a Nizza, dove alcune decine di gilet gialli avevano invaso piazza Garibaldi nonostante il divieto delle autorità: sgombero in pochi minuti, lancio di lacrimogeni, qualche tafferuglio con una donna di 75 anni finita in terra con una ferita leggera alla testa.

Durante tutta la giornata, gli scontri più importanti sono stati registrati in provincia, a Lille soprattutto, ma nel pomeriggio anche a Montpellier, a Tolosa e a Lione.

A Parigi, gli Champs-Elysées vietati ai manifestanti sono rimasti deserti, a parte i numerosi furgoni della polizia. Dalla piazza Denfert-Rochereau il corteo ha puntato senza incidenti a Montmartre, dove uno striscione giallo è stato esposto sulla sommità della basilica, anche se per pochi minuti. Soltanto alla fine una sessantina di black-bloc hanno lanciato oggetti contro la polizia sul boulevard de Strasbourg, incendiando qualche cassonetto.

A Place de la République un poliziotto è stato colpito da infarto, mentre una donna è rimasta ferita a Nizza.

