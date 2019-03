Oggi, al 16/o raduno, i gilet gialli a sfilare agli Champs-Elysees erano solo 4000 e meno di 40'000 in tutto il Paese. Nella foto un manifestante a Lilla.

"Insurrezione" era il titolo che la pagina Facebook dava oggi al 16/o raduno dei gilet gialli agli Champs-Elysees. Ma a Parigi, in tutto il giorno, sono stati appena 4000 a sfilare e meno di 40'000 in tutto il Paese.

La mobilitazione è crollata e, anche se gli irriducibili danno appuntamento alla data "decisiva" del 16 marzo per un maxicorteo a Parigi, il presidente Emmanuel Macron può respirare.

Le cifre del ministero dell'Interno sui raduni - che non si sono conclusi con le solite violenze, a parte qualche tafferuglio a Nantes - parlano di 39'300 manifestanti contro i 46'600 di sabato scorso, e di 4000 a Parigi che ne aveva visti sfilare 5800 sette giorni fa.

Gli irriducibili del movimento cominciato il 17 novembre con 282'000 persone in strada, da Eric Drouet a Priscillia Ludosky, danno appuntamento al 16 marzo, il sabato in cui la ricorrenza dei 4 mesi dall'inizio del movimento coinciderà con la fine del Grande dibattito nazionale voluto da Macron per disinnescarlo.

Per due mesi Macron, e il suo partito La Republique en Marche, ha organizzato dibattiti in tutto il paese, con discussioni, anche aspre, nelle campagne povere e nei centri urbani più moderni. E i risultati sembrano essere dalla sua parte.

Tanto che il presidente sente ora di potersi dedicare anche al vero lancio della sua campagna per le Europee, quella in cui vuole essere il riferimento delle forze che vogliono fare argine al populismo riformando l'UE. Martedì apparirà una "tribuna" del presidente su molti quotidiani dei 28. "Il capo dello stato - ha fatto sapere un suo collaboratore stretto - non vuole parlare solo ai francesi. Vuole rivolgersi ai cittadini europei nel loro insieme".

