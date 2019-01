Almeno due persone sono rimaste uccise nell'incendio scoppiato all'alba in un resort di montagna a Courchevel, nel dipartimento francese della Savoia, nella valle della Tarantasia. Lo riporta la Bbc.

Ventidue le persone rimaste ferite di cui quattro in gravi condizioni. Le fiamme sono divampate nell'edificio di tre piani che ospita i circa 60 lavoratori stagionali impiegati nella struttura. Le cause dell'incidente non sono state rese note.

Dai video postati sui social media si vedono circa una settantina di pompieri impegnati a soccorrere le persone intrappolate dalle fiamme. In uno dei filmati si vede anche una persona che si butta da una finestra per fuggire all'incendio.

