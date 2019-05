La Corte europea dei diritti umani ha respinto per direttissima, in mancanza di elementi nuovi, un ulteriore ricorso dei genitori di Vincent Lambert, che avevano chiesto di sospendere il procedimento di interruzione dei trattamenti al figlio, in stato vegetativo.

Vincent Lambert si trova in tali condizioni da 10 anni in Francia, in seguito a un incidente stradale avuto nel 2008 che gli ha provocato danni cerebrali "irreversibili", secondo gli esperti.

