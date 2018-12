Francia: maxi-schieramento di forze di sicurezza a Capodanno

Anche per Capodanno l'Arc de Triomphe et les Champs Elysées saranno presidiati dalle forze dell'ordine

"Alta minaccia terroristica" e timori per "proteste non annunciate". Con queste motivazioni il governo francese ha disposto un maxi-schieramento di forze dell'ordine, oltre 147 mila unità, in tutto il Paese, in occasione di Capodanno.

In una nota del ministero dell'Interno si specifica che a Parigi la polizia creerà un perimetro di sicurezza intorno agli Champs Elysées, dove si terranno i festeggiamenti per la fine dell'anno. Tanto più che i gilet gialli ed i contestatori del presidente Emmanuel Macron hanno in programma di raggiungere la celebre avenue.

Misure di sicurezza straordinarie saranno applicate anche nel resto del Paese, con priorità alle piazze e ai luoghi di ritrovo, i trasporti pubblici e le zone dello shopping.

