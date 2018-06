Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2018 15.52 14 giugno 2018 - 15:52

Sventato un altro progetto di attentato in Francia. Due individui di 21 e 24 anni sono stati arrestati sabato in Seine-et-Marne, nei pressi di Parigi, e posti in detenzione provvisoria.

Secondo i primi elementi dell'inchiesta rivelati oggi da 20 Minutes, intendevano attaccare, in nome del sedicente Stato islamico (Isis), la comunità omosessuale.

