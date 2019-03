Non c'è alcun dubbio sulla matrice terroristica dell'aggressione di questa mattina di due sorveglianti nella prigione di Condé-sur-Sarthe, secondo la ministra Nicole Belloubet.

La galera si trova nei pressi di Alençon e il fatto è stato compiuto da parte di un detenuto radicalizzato.

"Sono contenta di sapere che i due sorveglianti non sono in pericolo di morte - ha aggiunto la guardasigilli. Hanno subito un attacco terribile. Uno di loro è attualmente in sala operatoria, i miei pensieri vanno a loro e alle loro famiglie molto segnate da questo evento e a tutta la comunità penitenziaria di Condé-sur-Sarthe che è chiaramente sotto shock".

