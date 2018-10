Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

4 ottobre 2018

L'Agenzia per la sanità pubblica francese ha reso noti oggi i risultati di tre rapporti su casi di nascite di bambini senza mani o senza braccia in due regioni.

Gli studi su questa vicenda, che da qualche tempo preoccupa la popolazione e le autorità sanitarie, non hanno consentito di identificare le cause delle malformazioni.

La sanità pubblica ha riconosciuto l'esistenza dei due focolai - uno in Bretagna (nord-ovest), l'altro nella Loira-Atlantica (ovest) - in cui si è registrato un numero di nascite anormalmente alto di bambini nati senza mani, senza braccia o senza avambraccia. Queste malformazioni congenite gravi - denominate agenesia trasversa degli arti superiori - non sono probabilmente "dovute al caso", aggiunge l'Agenzia. Ma finora la causa non è stata appurata.

