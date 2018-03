Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 marzo 2018

È morto Hubert de Givenchy, fondatore del celebre marchio dell'alta moda francese. Aveva 91 anni. Mito della Haute Couture, Givenchy è noto, tra l'altro, per aver lanciato l'omonima maison e per aver vestito attrici come Audrey Hepburn.

"Monsieur Givenchy si è spento nel sonno sabato 10 marzo 2018. I nipoti e le nipoti, i figli, condividono il dolore", scrive il compagno, Philippe Venet, in una nota diffusa a Parigi.

Con lui scompare uno degli ultimi grandi testimoni dell'epoca d'oro dell'alta moda francese.

