Definitivo via libera del parlamento francese alla cosiddetta 'Loi Pacte', che prevede, tra l'altro, il contestato progetto di privatizzazione degli aeroporti parigini di Orly e Roissy-Charles-de-Gaulle riuniti nel gruppo Adp.

Il provvedimento è stato adottato questa mattina con 147 voti a favore, 50 contrari e 8 astenuti, al termine di un dibattito molto teso all'Assemblea Nazionale di Parigi.

La contestata privatizzazione di Aéroports de Paris è inoltre al centro di un progetto di 'Referendum di iniziativa condivisa' (Rip) promosso da parlamentari dell'opposizione di destra e di sinistra, contro l'attuale maggioranza En Marche.

Questa mattina, presentando la Loi Pacte in parlamento, il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, è tornato a difendere il provvedimento ed ha accusato i promotori dell'iniziativa referendaria di fare "il gioco dei populismi" e di "indebolire la democrazia rappresentativa". Mentre le opposizioni sono tornate a tuonare contro una legge che considerano nociva per il futuro degli aeroporti di Parigi e per il Paese.

