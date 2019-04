Nessuna pista concreta, niente svolte, autocompiacimento: da destra a sinistra, l'opposizione si dice delusa per gli annunci di riforme fatti ieri dal presidente Emmanuel Macron durante la conferenza stampa all'Eliseo.

Il presidente dei Republicains, Laurent Wauquiez, ha parlato su France 2 di "qualche gesto e correzione dei gravi errori commessi" in due anni, aggiungendo che la maggior parte dei francesi "non sono coinvolti" dagli annunci di ieri sera. Il taglio delle tasse non basta: "noi siamo per il meno 10% a tutti, sarebbe semplice e chiaro". "Vago e leggero" è stato il giudizio su Macron del leader degli ex alleati di Marine Le Pen di Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Per Sebastien Chenu, portavoce del Rassemblement National (ex Front National), Macron ha fatto "il gesto dell'ombrello ai gilet gialli" scartando le rivendicazioni più profonde e spiegando che "continuerà con la stessa politica, anzi accelererà".

Stessa insoddisfazione a sinistra: "ha rilanciato la crisi politica invece di spegnerla, si è defilato" ha commentato Jean-Luc Melenchon, leader de La France Insoumise. Per Fabien Roussel, segretario dei comunisti, "è stato un esercizio di autoincensamento". L'eurodeputato ecologista Yannick Jadot si è detto "terribilmente frustrato" nel vedere un presidente "in permanente campagna elettorale". "Dopo 5 minuti aveva già detto tutto: niente sbandate, niente svolte" ha twittato Raphael Glucksmann, numero 1 della lista socialista-Place Publique alle europee. "Tutti gli annunci sono ingannevoli. Non si chiuderanno più ospedali ma non ha detto niente sulle chiusure dei reparti, che si moltiplicano", è stato il commento del segretario socialista Olivier Faure.

Neuer Inhalt Horizontal Line