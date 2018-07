Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Scontri tra gruppi di giovani e forze di polizia si sono verificati nella notte a Nantes, nell'ovest della Francia, dopo l'uccisione verso le 20.30 di un 22enne da parte di un agente a un posto di blocco.

Secondo i media internazionali, i dimostranti - alcuni dei quali armati di bombe molotov - hanno dato alle fiamme alcune auto e parte di un centro commerciale. Il ragazzo era un pregiudicato e su di lui vi era un mandato d'arresto per diversi furti e associazione per delinquere, ha riferito la tv BFM. Stando al capo della polizia cittadina, il giovane, fermato per un controllo, è ripartito in retromarcia investendo e ferendo lievemente un agente.

Un suo collega avrebbe quindi aperto il fuoco per legittima difesa, colpendolo mortalmente, secondo alcune fonti, alla carotide. Alcuni testimoni sul posto denunciano invece "un colpo senza avvertimento, ad altezza d'uomo". L'organismo di vigilanza della polizia francese ha annunciato intanto di aver aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità e la dinamica dell'uccisione. Johanna Rolland, sindaca socialista della città alla foce della Loira, ha detto che deve essere fatta chiarezza completa con un'inchiesta indipendente.

