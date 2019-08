Un Canadair che si era alzato in volo per spegnere un incendio è precipitato nei pressi del comune di Générac, nel sud della Francia. Il velivolo stava operando nella zona del Gard, dove oltre 600 ettari di terreno sono andati in fumo da una settimana a questa parte.

"A bordo c'era un pilota solo, non siamo molto ottimisti", spiega una fonte vicina ai soccorsi giunti sul posto.

