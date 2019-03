Una bimba di tre anni e mezzo, figlia della prima jihadista francese condannata in Iraq, è stata rimpatriata in Francia oggi, secondo radio France Inter.

La bimba si trovava finora in un penitenziario iracheno insieme alla madre, D. B., condannata nel 2018 a 20 anni di prigione per il suo coinvolgimento nel sedicente Stato islamico (Isis) e che resterà dunque in cella. È la prima volta che la Francia rimpatria un figlio di jihadista la cui madre è ancora in vita.

D. B. e il marito M. N. partirono nel 2016 per i territori controllati dall'Isis, portando con loro la prole, un bimbo di quattro anni e una bimba all'epoca di circa quattro mesi. Dopo la morte del bimbo e del marito D. B. venne fermata a Baghdad e poi processata per il suo impegno nell'Isis, fino alla condanna ventennale. La figlia è atterrata in Francia nel primo pomeriggio, accompagnata dalla Croce Rossa internazionale. Adesso verrà assistita dai servizi sociali per il sostegno all'infanzia, secondo un preciso protocollo, sotto sorveglianza di un giudice minorile.

