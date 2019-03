Si è dimesso dalla carica di sindaco di Le Havre, Luc Lemonnier, dopo le polemiche che lo hanno travolto per la diffusione - da parte di una donna - di foto in cui l'uomo si era fotografato in posizioni "esplicite".

Il sindaco, che subentrò a Edouard Philippe nominato premier, ha dichiarato di essersi dimesso per "proteggere la sua famiglia": "questa decisione, dopo lunga riflessione - ha scritto in un comunicato - era indispensabile per proteggere la mia famiglia e chi mi è vicino".

Lemonnier, 50 anni, padre di 4 figli, aveva denunciato la diffusione di foto a consiglieri municipali e allo stesso Philippe. L'inchiesta ha accertato che all'origine della diffusione c'era una donna che, con il suo gesto, aveva voluto denunciare le immagini che il sindaco stesso avrebbe inviato ad altre persone due anni prima.

"È una saggia decisione", ha commentato Philippe.

