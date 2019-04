Presa di ostaggi in corso a Lourdes (archivio)

Un uomo di 50 anni si è barricato in casa con degli ostaggi a Lourdes dopo aver esploso dei colpi di arma da fuoco verso l'esterno. Sul posto sono intervenute le forze speciali del Raid. Lo riferiscono i media francesi.

Si tratterebbe di una vicenda di carattere privato, e non legata a terrorismo. L'uomo è un ex militare e gli ostaggi sarebbero la sua ex compagna e la figlia.

Neuer Inhalt Horizontal Line