Quattro persone che stavano preparando un attacco "a breve scadenza" contro le forze dell'ordine sono state arrestate questa mattina in Francia, secondo quanto si è appreso da fonti dell'inchiesta.

Gli arresti sono scattati nell'ambito di un'indagine per associazione per delinquere a scopo terroristico. Tra le persone poste in stato di fermo c'è un minorenne, già condannato a 3 anni (due con la condizionale) per tentativo di recarsi in Siria. Gli altri tre sono noti per reati comuni.

