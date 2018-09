Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 settembre 2018 12.20 26 settembre 2018 - 12:20

Resta dietro le sbarre Tariq Ramadan, il teologo islamico svizzero di origine egiziana accusato di stupro. I giudici istruttori francesi hanno infatti respinto la terza richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati, riporta l'agenzia AFP.

La versione del 56enne, che nega ogni relazione sessuale con le due donne che l'hanno denunciato, è stata contraddetta da una perizia informatica del suo telefono e del suo computer, consegnata lunedì ai magistrati. È quanto afferma una fonte vicina al dossier, che ha confermato informazioni del Muslim Post.

Toccherà ora al giudice delle libertà pronunciarsi entro tre giorni sulla domanda dell'intellettuale. Ramadan, che soffre di una forma di sclerosi multipla ritenuta gestibile in carcere, invoca il rilascio sotto controllo giudiziario, la consegna del suo passaporto elvetico e una cauzione da 300'000 euro (338'000 franchi).

Confrontato in luglio e settembre con le sue accusatrici negli uffici dei giudici, Ramadan ha ammesso di aver avuto in passato relazioni extraconiugali e rapporti "di dominazione" con delle amanti, ma ha ribadito come ciò non sia mai accaduto con le due donne che dicono di essere state stuprate.

Neuer Inhalt Horizontal Line