Ancora timori e nuova stretta sulla sicurezza in Francia per la finalissima di calcio questa sera tra Algeria e Senegal dopo le gli incidenti che hanno macchiato i festeggiamenti dei tifosi algerini a Parigi e in altre città, in occasione delle partite Coppa d'Africa.

Come per la semifinale del 14 luglio contro la Nigeria, il ministro francese dell'interno, Christophe Castaner, ha annunciato un dispiegamento di 2500 uomini in alcune zone sensibili della capitale e del suo hinterland, come l'avenue degli Champs-Elysées, il quartiere di Barbès o la banlieue Saint-Denis. Dispositivo speciale per il match dell'Algeria anche in altre città come Marsiglia, dove verranno schierati 500 agenti, e a Lione. La cittadina di Montbéliard - a pochi chilometri dal Giura - ha addirittura decretato un coprifuoco in diversi quartieri per i "minori di 14 anni" non accompagnati.

Domenica scorsa sono state 282 le persone fermate per gli incidenti a margine delle celebrazioni per la qualificazione dell'Algeria alla finalissima di questa sera al Cairo e le festività per la Festa Nazionale francese del 14 luglio.

Neuer Inhalt Horizontal Line